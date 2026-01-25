Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la primera fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este viernes comienza a disputarse el torneo nacional.

La programación de la primera fecha de la Liga de Primera 2026
 anfp.cl
Este viernes vuelve toda la emoción del fútbol chileno con la primera fecha de la Liga de Primera 2026, que se disputará entre el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero. En esta jornada se verá el esperado retorno de Universidad de Concepción y Deportes Concepción a la máxima categoría del fútbol nacional.

El encuentro que abrirá los fuegos del torneo será Universidad de Chile recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Nacional. Otro duelo llamativo será el de Deportes Limache ante Colo Colo.

Por el momento, existe una duda en la programación del duelo entre Deportes Concepción y O'Higgins, donde los "Lilas" pdidieron invertir la localía debido a los incendios forestales que se vivieron en la región.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Viernes 30 de enero

  • Universidad de Chile vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Sábado 31 de enero

  • Deportes Limache vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".
  • Cobresal vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Doming 1 de febrero

  • Deportes Concepción vs. O'Higgins. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Deportes La Serena vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio La Portada.
  • Palestino vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 2 de febrero

  • Everton vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio Sausalito.

