La programación de la primera fecha de la Liga de Primera 2026

Este viernes vuelve toda la emoción del fútbol chileno con la primera fecha de la Liga de Primera 2026, que se disputará entre el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero. En esta jornada se verá el esperado retorno de Universidad de Concepción y Deportes Concepción a la máxima categoría del fútbol nacional.

El encuentro que abrirá los fuegos del torneo será Universidad de Chile recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Nacional. Otro duelo llamativo será el de Deportes Limache ante Colo Colo.

Por el momento, existe una duda en la programación del duelo entre Deportes Concepción y O'Higgins, donde los "Lilas" pdidieron invertir la localía debido a los incendios forestales que se vivieron en la región.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Viernes 30 de enero

Universidad de Chile vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Sábado 31 de enero

Deportes Limache vs. Colo Colo . 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

. 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander". Cobresal vs. Huachipato . 18:00 horas. Estadio El Cobre.

. 18:00 horas. Estadio El Cobre. Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Doming 1 de febrero

Deportes Concepción vs. O'Higgins . 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes La Serena vs. Universidad Católica . 18:00 horas. Estadio La Portada.

. 18:00 horas. Estadio La Portada. Palestino vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 2 de febrero