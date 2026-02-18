Orrego arremete contra la Fiscalía tras rechazo a su desafuero: acusa persecución política

El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, cuestionó duramente al Ministerio Público luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de forma unánime la solicitud de desafuero en su contra, en el marco de la investigación por el caso Procultura.

Tras conocerse la resolución judicial, Orrego afirmó que el fallo constituye "el sexto revés" para la Fiscalía de Antofagasta y sostuvo que la decisión "derrumbó completamente la tesis que me imputaba responsabilidades absolutamente falsas en este caso".

En esa línea, acusó que se ha perseguido a "una autoridad inocente", lo que, a su juicio, ha generado daño tanto a su persona como a la institucionalidad del Gobierno Regional Metropolitano.

Para Orrego, Fiscalía cometió "gravísimos errores de hecho y derecho, tratando de vincularnos a la comisión de graves delitos. Esperamos que luego del categórico fallo del día de ayer, haga que la Fiscalía Nacional investigue como después de más de dos años de investigación una fiscalía en particular decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente".

El gobernador apuntó además a una intencionalidad política detrás de las acciones en su contra. "La derecha ha tratado por todas las vías de sacarme del cargo, menos por la de elecciones, donde no ha podido", afirmó, junto con recalcar que seguirá defendiendo su inocencia en todas las instancias judiciales que correspondan.

Respecto de la solicitud de destitución ingresada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por parlamentarios de la UDI y del Partido Republicano, Orrego aseguró que al comenzar de su mandato "juramos respetar la ley y la Constitución, y ese juramento se ha mantenido".

En relación con el caso Procultura, el gobernador emplazó al fiscal nacional a revisar la investigación y sostuvo que buscará recuperar los cerca de mil millones de pesos involucrados mediante un seguro contratado por el Gobierno Regional, cuyo pago -aseguró- ya ha sido respaldado por fallos de la Comisión para el Mercado Financiero y de la propia Corte de Apelaciones de Santiago.

Finalmente, Orrego afirmó que no se arrepiente del programa "Quédate", aunque sí reconoció que su implementación a través de Procultura fue un error e insistió en que su administración ha actuado siempre dentro del marco legal.

Republicanos esperan al Tricel

El consejero republicano Ignacio Dulger planteó que "la determinación de la Corte de Apelaciones solo indica ausencia de dolo o de participación del gobernador en la configuración del delito por el cual se investiga a Alberto Larraín como principal imputado del caso Procultura. No elimina todos los hechos que configuran la falta de control ni el abandono de deberes ni tampoco ni mucho menos la contravención grave a la observación del principio de probidad, que presentamos en el requerimiento ante el Tricel".

"Ahora corresponde a este tribunal que se pronuncie y establezca la responsabilidad de Claudio Orrego por el mal uso de recursos públicos en la Gobernación Metropolitana y se proceda a su destitución", adelantó.