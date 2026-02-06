Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.1°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl.

La programación de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes comienza la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, luego de una primera jornada marcada por hechos de violencia de hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, la dura caída de Colo Colo ante Limache y el fin del invicto de Coquimbo Unido.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Viernes 6 de febrero

  • Audax Italiano vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

Sábado 7 de febrero

  • Coquimbo Unido vs. Palestino. 12:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
  • O'Higgins vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio El Teniente.
  • Colo Colo vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 8 de febrero

  • Huachipato vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.
  • Ñublense vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún.
  • Universidad Católica vs. Deportes Concepción. 20:30 horas. Claro Arena.

Lunes 9 de febrero

  • Unión La Calera vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Municipal Nicolás Chahuán.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada