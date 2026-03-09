Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la séptima fecha de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los detalles en Cooperativa.cl.

La séptima fecha de la Liga de Primera 2026 comenzará el viernes 13 de marzo cuando Audax Italiano se enfrente al elenco de Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida a las 20:00 horas.

Uno de los duelos más destacados de la programación es Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile el sábado 14 de marzo en el norte. 

Colo Colo, que es líder, cerrará la fecha el próximo lunes 16 de marzo cuando reciba a Huachipato en el Estadio Monumental, en un encuentro clave para las pretensiones de ambos clubes en la parte alta de la tabla de posiciones.

Revisa la agenda de la fecha 7:

Viernes 13 de marzo

  • Audax Italiano vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 14 de marzo

  • Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
  • Universidad Católica vs. Everton. 20:30 horas. Claro Arena.

Domingo 15 de marzo

  • Universidad de Concepción vs. Palestino. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Cobresal vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Ñublense vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Lunes 16 de marzo

  • Unión La Calera vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Colo Colo vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Monumental.

