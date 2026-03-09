Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la séptima fecha de la Liga de Primera
La séptima fecha de la Liga de Primera 2026 comenzará el viernes 13 de marzo cuando Audax Italiano se enfrente al elenco de Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida a las 20:00 horas.
Uno de los duelos más destacados de la programación es Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile el sábado 14 de marzo en el norte.
Colo Colo, que es líder, cerrará la fecha el próximo lunes 16 de marzo cuando reciba a Huachipato en el Estadio Monumental, en un encuentro clave para las pretensiones de ambos clubes en la parte alta de la tabla de posiciones.
Revisa la agenda de la fecha 7: