Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los partidos comienzan este viernes 6 de marzo.

La sexta fecha de la Liga de Primera 2026 comenzará el viernes 6 de marzo cuando Deportes La Serena se enfrente a Unión La Calera en el Estadio La Portada a las 18:00 horas.

El duelo más destacado de la programación es O'Higgins vs. Universidad Católica el sábado 7 de marzo en Rancagua. Los celestes llegarán al partido tras competir frente a Tolima el miércoles 4 por Copa Libertadores.

Universidad de Chile cerrará la fecha el próximo lunes 9 de marzo cuando reciba a U. de Concepción en el Estadio Nacional.

Revisa la agenda de la fecha 5:

Viernes 6 de marzo

  • Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio La Portada.
  • Deportes Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Sábado 7 de marzo

  • Huachipato vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Everton vs. Deportes Limache. 12:00 horas. Estadio Sausalito.
  • Audax Italiano vs. Colo Colo. 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.
  • O'Higgins vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 8 de marzo

  • Palestino vs. Cobresal. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 9 de marzo

  • Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Nacional.

