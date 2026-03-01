Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026
Los partidos comienzan este viernes 6 de marzo.
La sexta fecha de la Liga de Primera 2026 comenzará el viernes 6 de marzo cuando Deportes La Serena se enfrente a Unión La Calera en el Estadio La Portada a las 18:00 horas.
El duelo más destacado de la programación es O'Higgins vs. Universidad Católica el sábado 7 de marzo en Rancagua. Los celestes llegarán al partido tras competir frente a Tolima el miércoles 4 por Copa Libertadores.
Universidad de Chile cerrará la fecha el próximo lunes 9 de marzo cuando reciba a U. de Concepción en el Estadio Nacional.
