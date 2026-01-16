La programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera

La ANFP dio a conocer la programación oficial de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera 2026, las cuales marcarán el arranque de la temporada.

La programación incluye en la quinta jornada el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que se disputará el 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Revisa la programación a continuación

Fecha 1

Viernes 30 de enero

Universidad de Chile vs Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Nacional

Sábado 31 de enero

Deportes Limache vs Colo Colo, 12:00 horas. Estadio Elías Figueroa Brander

Cobresal vs Huachipato, 18:00 horas. Estadio El Cobre

Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido, 20:30 horas. Estadio Ester Roa

Domingo 1 de febrero

Deportes Concepción vs O'Higgins, 12:00 horas. Estadio Ester Roa de Concepción

Deportes La Serena vs Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio La Portada

Palestino vs Ñublense, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Lunes 2 de febrero

Everton vs Unión La Calera, 20:00 horas. Estadio Sausalito

Fecha 2

Viernes 6 de febrero

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 7 de febrero

Coquimbo Unido vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

O'Higgins vs Deportes La Serena, 18:00 horas. Estadio El Teniente

Colo Colo vs Everton, 20:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 8 de febrero

Huachipato vs Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio Huachipato

Ñublense vs Deportes Limache, 18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún

Universidad Católica vs. Deportes Concepción, 20:30 horas. Claro Arena

Lunes 9 de febrero

Unión La Calera vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán

Fecha 3

Viernes 13 de febrero

Everton vs Huachipato, 18:00 horas. Estadio por confirmar

Palestino vs Universidad de Chile, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 14 de febrero

Deportes La Serena vs Coquimbo Unido, 12:00 horas. Estadio La Portada

Deportes Limache vs O'Higgins, 18:00 horas. Estadio Lucio Fariña

Cobresal vs Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio El Cobre

Domingo 15 de febrero

Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción, 12 horas. Estadio Ester Roa

Ñublense vs Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún

Colo Colo vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio Monumental

Fecha 4

Viernes 20 de febrero

Unión La Calera vs. Ñublense, 18:00. Estadio Nicolás Chahuán

Deportes Concepción vs Cobresal, 20:30 horas. Estadio Ester Roa

Sábado 21 de febrero

Huachipato vs Palestino, 12:00 horas. Estadio Huachipato

O'Higgins vs Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente

Universidad Católica vs Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 22 de febrero

Deportes La Serena vs Universidad de Concepción, 12 horas. Estadio La Portada

Audax Italiano vs Everton, 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Universidad de Chile vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Nacional

Fecha 5

Viernes 27 de febrero

Cobresal vs. Deportes La Serena, 18:00 horas. Estadio El Cobre

Unión La Calera vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán

Sábado 28 de febrero

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, 12:00 horas. Estadio Sánchez Rumoroso

Deportes Limache vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Lucio Fariña

Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 1 de marzo

Universidad de Concepción vs. Everton, 20:00 horas. Estadio Ester Roa

Colo Colo vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental

Ñublense vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Fecha 6

Viernes 6 de marzo

Deportes La Serena vs. Unión La Calera, 18:00 horas. Estadio La Portada

Deportes Concepción vs. Ñublense, 20:30 horas. Estadio Ester Roa

Sábado 7 de marzo

Huachipato vs. Coquimbo Unido, 12:00 horas. Estadio Huachipato

Everton vs. Deportes Limache, 12:00 horas. Estadio Sausalito

Audax Italiano vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

O'Higgins vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio El Teniente

Domingo 8 de marzo

Palestino vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Lunes 9 de marzo

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción, 20:00 horas. Estadio Nacional

Fecha 7

Viernes 13 de marzo

Audax Italiano vs. Deportes Concepción, 20:00. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 14 de marzo

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Sánchez Rumoroso

Universidad Católica vs. Everton, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 15 de marzo

Universidad de Concepción vs. Palestino, 12:00. Estadio Ester Roa

Cobresal vs. Deportes Limache, 18:00. Estadio El Cobre

Ñublense vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio Nelson Oyarzún

