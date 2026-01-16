Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El calendario contempla los primeros cruces del torneo y tiene como punto alto el Superclásico.

La programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera
La ANFP dio a conocer la programación oficial de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera 2026, las cuales marcarán el arranque de la temporada.

La programación incluye en la quinta jornada el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que se disputará el 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Revisa la programación a continuación

Fecha 1

Viernes 30 de enero

  • Universidad de Chile vs Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Nacional

Sábado 31 de enero

  • Deportes Limache vs Colo Colo, 12:00 horas. Estadio Elías Figueroa Brander
  • Cobresal vs Huachipato, 18:00 horas. Estadio El Cobre
  • Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido, 20:30 horas. Estadio Ester Roa

Domingo 1 de febrero

  • Deportes Concepción vs O'Higgins, 12:00 horas. Estadio Ester Roa de Concepción
  • Deportes La Serena vs Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio La Portada
  • Palestino vs Ñublense, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Lunes 2 de febrero

  • Everton vs Unión La Calera, 20:00 horas. Estadio Sausalito

Fecha 2

Viernes 6 de febrero

  • Audax Italiano vs. Universidad de Concepción, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 7 de febrero

  • Coquimbo Unido vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
  • O'Higgins vs Deportes La Serena, 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Colo Colo vs Everton, 20:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 8 de febrero

  • Huachipato vs Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • Ñublense vs Deportes Limache, 18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún
  • Universidad Católica vs. Deportes Concepción, 20:30 horas. Claro Arena

Lunes 9 de febrero

  • Unión La Calera vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán

Fecha 3

Viernes 13 de febrero

  • Everton vs Huachipato, 18:00 horas. Estadio por confirmar
  • Palestino vs Universidad de Chile, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 14 de febrero

  • Deportes La Serena vs Coquimbo Unido, 12:00 horas. Estadio La Portada
  • Deportes Limache vs O'Higgins, 18:00 horas. Estadio Lucio Fariña
  • Cobresal vs Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio El Cobre

Domingo 15 de febrero

  • Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción, 12 horas. Estadio Ester Roa
  • Ñublense vs Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún
  • Colo Colo vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio Monumental

Fecha 4

Viernes 20 de febrero

  • Unión La Calera vs. Ñublense, 18:00. Estadio Nicolás Chahuán
  • Deportes Concepción vs Cobresal, 20:30 horas. Estadio Ester Roa

Sábado 21 de febrero

  • Huachipato vs Palestino, 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • O'Higgins vs Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Universidad Católica vs Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 22 de febrero

  • Deportes La Serena vs Universidad de Concepción, 12 horas. Estadio La Portada
  • Audax Italiano vs Everton, 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Nacional

Fecha 5

Viernes 27 de febrero

  • Cobresal vs. Deportes La Serena, 18:00 horas. Estadio El Cobre
  • Unión La Calera vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán

Sábado 28 de febrero

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, 12:00 horas. Estadio Sánchez Rumoroso
  • Deportes Limache vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Lucio Fariña
  • Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 1 de marzo

  • Universidad de Concepción vs. Everton, 20:00 horas. Estadio Ester Roa
  • Colo Colo vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental
  • Ñublense vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Fecha 6

Viernes 6 de marzo

  • Deportes La Serena vs. Unión La Calera, 18:00 horas. Estadio La Portada
  • Deportes Concepción vs. Ñublense, 20:30 horas. Estadio Ester Roa

Sábado 7 de marzo

  • Huachipato vs. Coquimbo Unido, 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • Everton vs. Deportes Limache, 12:00 horas. Estadio Sausalito
  • Audax Italiano vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • O'Higgins vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio El Teniente

Domingo 8 de marzo

  • Palestino vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Lunes 9 de marzo

  • Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción, 20:00 horas. Estadio Nacional

Fecha 7

Viernes 13 de marzo

  • Audax Italiano vs. Deportes Concepción, 20:00. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 14 de marzo

  • Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Sánchez Rumoroso
  • Universidad Católica vs. Everton, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 15 de marzo

  • Universidad de Concepción vs. Palestino, 12:00. Estadio Ester Roa
  • Cobresal vs. Deportes Limache, 18:00. Estadio El Cobre
  • Ñublense vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio Nelson Oyarzún

Lunes 16 de marzo

  • Unión La Calera vs. O'Higgins, 18:00. Estadio Nicolás Chahuán
  • Colo Colo vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio Monumental

