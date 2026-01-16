La programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera
El calendario contempla los primeros cruces del torneo y tiene como punto alto el Superclásico.
La ANFP dio a conocer la programación oficial de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera 2026, las cuales marcarán el arranque de la temporada.
La programación incluye en la quinta jornada el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que se disputará el 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.
Revisa la programación a continuación
Fecha 1
Viernes 30 de enero
Sábado 31 de enero
Domingo 1 de febrero
Lunes 2 de febrero
Fecha 2
Viernes 6 de febrero
Sábado 7 de febrero
Domingo 8 de febrero
Lunes 9 de febrero
Fecha 3
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Fecha 4
Viernes 20 de febrero
Sábado 21 de febrero
Domingo 22 de febrero
Fecha 5
Viernes 27 de febrero
Sábado 28 de febrero
Domingo 1 de marzo
Fecha 6
Viernes 6 de marzo
Sábado 7 de marzo
Domingo 8 de marzo
Lunes 9 de marzo
Fecha 7
Viernes 13 de marzo
Sábado 14 de marzo
Domingo 15 de marzo
Lunes 16 de marzo