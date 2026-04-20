La "Señal del Hincha" vuelve al Clásico Universitario con relatos exclusivos para cada equipo

El próximo sábado 25 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT), el Estadio Nacional será el escenario de una nueva edición del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, válido por la undécima fecha de la Liga de Primera.

Para este esperado encuentro, HBO Max y TNT Sports presentarán una vez más la "Señal del Hincha", una experiencia que ofrecerá dos transmisiones simultáneas, cada una con relatores identificados con su equipo, permitiendo a los fanáticos elegir cómo vivir el partido.

En la señal dedicada a la U, el exdefensor Manuel "Cate" Ibarra representará a los "azules" junto a la voz Nicolás Miñano y la presencia del periodista y reconocido influencer Benjamín Arismendi.

Por su parte, para los "Cruzados" estará presente el exseleccionado Jorge "Kike" Acuña en los relatos, mientras que Cristián Donoso aportará en los comentarios después de ser uno de los destacados rostros en redes sociales.