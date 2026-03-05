La Serena quiere tomar otro impulso en la Liga y frenar las aspiraciones de Unión La Calera

Deportes La Serena recibirá a Unión La Calera este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio La Portada, en el marco de la sexta fecha de la Liga de Primera, con la misión de tomar otro impulso y frenar las aspiraciones del cuadro cementero.

El cuadro granate viene de conseguir su primera victoria en el torneo, tras vencer por la cuenta mínima a Cobresal en El Salvador. El elenco dirigido por Felipe Gutiérrez se ubica en el décimo cuarto puesto con cinco puntos y querrá hacerse fuerte de local para obtener un nuevo triunfo, lo que les significará alejarse de la zona de descenso.

Por su parte, los "cementeros" se presentarán al compromiso luego de golear a Audax Italiano por 3-0 en condición de local. El conjunto calerano marcha tercero en la tabla con nueve puntos, a solo dos del líder Limache, por lo que un triunfo en la ciudad papayera le permitirá terminar la jornada del viernes como puntero del campeonato.

El árbitro del cotejo será Matías Assadi y lo acompañarán en el VAR Miguel Araos y Eric Pizarro.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.