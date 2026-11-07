La Serena venció a Palestino y presionó rumbo a zona de copas

La fecha 27 de la Liga de Primera se inauguró con el valioso triunfo de Deportes La Serena por 1-0 ante Palestino, que encendió la pelea por meterse a zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El minuto feliz para los granates fue al 65': Rafael Delgado se proyectó al área y remató al arco. Sebastián Pérez dio rebote y Diego Rubio marcó de frente a la portería.

La escuadra "papayera" tuvo un tiro ancho que pudo ser el 2-0. El "tino tino" también intentó llegar al área para empatar, pero el marcador no volvió a moverse.

En el último minuto de adición Palestino reclamó falta penal, pero el árbitro José Cabero lo desestimó tras ir al VAR: Explicó que si bien hubo infracción, antes aconteció un fuera de juego.

Inesperadamente, el DT serenense Felipe Gutiérrez recibió tarjeta roja luego del pitazo final.

De esta manera, La Serena saltó al séptimo lugar con 37 puntos, solo uno menos que Palestino; último en las ubicaciones de Sudamericana.

Sin embargo, de cerca los persiguen Huachipato (36), Coquimbo Unido (35), Deportes Concepción (35) y Ñublense (35), que aún deben jugar este fin de semana.