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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La Serena venció a Palestino y presionó rumbo a zona de copas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "papayeros" se acercaron peligrosamente al "tino tino", que hipotecó su ubicación en la tabla.

La Serena venció a Palestino y presionó rumbo a zona de copas
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La fecha 27 de la Liga de Primera se inauguró con el valioso triunfo de Deportes La Serena por 1-0 ante Palestino, que encendió la pelea por meterse a zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El minuto feliz para los granates fue al 65': Rafael Delgado se proyectó al área y remató al arco. Sebastián Pérez dio rebote y Diego Rubio marcó de frente a la portería.

La escuadra "papayera" tuvo un tiro ancho que pudo ser el 2-0. El "tino tino" también intentó llegar al área para empatar, pero el marcador no volvió a moverse.

En el último minuto de adición Palestino reclamó falta penal, pero el árbitro José Cabero lo desestimó tras ir al VAR: Explicó que si bien hubo infracción, antes aconteció un fuera de juego.

Inesperadamente, el DT serenense Felipe Gutiérrez recibió tarjeta roja luego del pitazo final.

De esta manera, La Serena saltó al séptimo lugar con 37 puntos, solo uno menos que Palestino; último en las ubicaciones de Sudamericana.

Sin embargo, de cerca los persiguen Huachipato (36), Coquimbo Unido (35), Deportes Concepción (35) y Ñublense (35), que aún deben jugar este fin de semana.

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 26 58 +28 Libertadores
2 Universidad de Chile 26 48 +24 Libertadores
3 Universidad Católica 26 46 +16 Duelo Chile 4
4 Deportes Limache 26 40 +11 Sudamericana
5 Everton 26 40 +10 Sudamericana
6 Palestino 27 38 +1 Sudamericana
7 Deportes La Serena 27 37 -2 -
8 Huachipato 26 36 -5 -
9 Coquimbo Unido 26 35 +2 -
10 Deportes Concepción 26 35 -2 -
11 Ñublense 26 35 -9 -
12 O'Higgins 26 31 -9 -
13 Audax Italiano 26 30 -5 -
14 Cobresal 26 27 -10 -
15 U. de Concepción 26 23 -28 Descenso
16 Unión La Calera 25 21 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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