La TV abierta transmitirá un clásico en la tercera fecha de la Liga de Primera

Este fin de semana se disputa la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y uno de los ocho encuentros tendrá transmisión en televisión abierta y será el primer clásico que se disputará en el torneo nacional.

Será el clásico de la cuarta región que protagonizará Deportes La Serena y el campeón defensor Coquimbo Unido en el Estadio La Portada, el sábado 14 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Los "Piratas" vienen de lograr un importante tirunfo ante Palestino y de caer en su debut ante Universidad de Concepción, mientras que los "Papayeros" igualaron ante Universidad Católica y pedieron por la mínima ante O'Higgins.

¿Qué canal transmite el clásico entre La Serena y Coquimbo?

El duelo entre Coquimbo Unido y Palestino tendrá transmisión en la señal de Canal 13, además de sus plataformas digitales como 13.cl, 13Go y la Señal 2 de T13 en Vivo.

Todos los detalles también los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.