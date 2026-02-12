La TV abierta transmitirá un clásico en la tercera fecha de la Liga de Primera
El duelo elegido se emitirá el sábado.
Este fin de semana se disputa la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y uno de los ocho encuentros tendrá transmisión en televisión abierta y será el primer clásico que se disputará en el torneo nacional.
Será el clásico de la cuarta región que protagonizará Deportes La Serena y el campeón defensor Coquimbo Unido en el Estadio La Portada, el sábado 14 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT).
Los "Piratas" vienen de lograr un importante tirunfo ante Palestino y de caer en su debut ante Universidad de Concepción, mientras que los "Papayeros" igualaron ante Universidad Católica y pedieron por la mínima ante O'Higgins.
El duelo entre Coquimbo Unido y Palestino tendrá transmisión en la señal de Canal 13, además de sus plataformas digitales como 13.cl, 13Go y la Señal 2 de T13 en Vivo.
Todos los detalles también los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.