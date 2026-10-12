La U aplastó con seis goles a Ñublense y se acercó a Colo Colo en la pelea por el título

Universidad de Chile lavó heridas tras su reciente tropiezo en la Copa Chile y goleó por 6-0 a Ñublense en El Teniente de Rancagua por la fecha 24 en la Liga de Primera, quedando como sublíder y a 9 puntos tras el tropiezo del puntero, Colo Colo.

Con el objetivo de sacudirse de la caída ante Deportes Antofagasta y cortar una racha de siete partidos sin vencer a elencos dirigidos por Juan José Ribera, la escuadra universitaria tomó el control temprano mediante un doblete de Maximiliano Guerrero tras habilitaciones de Agustín Arce (12') e Ignacio Vásquez (37').

El panorama se aclaró aún más para los laicos antes del descanso, cuando el zaguero chillanejo Pablo Calderón vio la tarjeta roja por derribar a Vásquez en manifiesta ocasión de gol (45+3').

Aprovechando la superioridad numérica en el complemento, el conjunto de Fernando Gago estiró las cifras con un potente remate de Arce desde la entrada del área (57') y un ajustado disparo del ingresado Gonzalo Reyna (73').

Lejos de levantar el pie del acelerador, el cuadro "azul" sentenció la abultada victoria gracias a un toque en la boca del arco de Eduardo Vargas (75') y una solitaria arremetida de Fabián Hormazábal (86') ante la salida del arquero Nicola Pérez.

Con este resultado, Universidad de Chile acumuló 45 unidades para quedar como único escolta del líder antes de buscar la remontada copera ante Deportes Antofagasta el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas (23:00 GMT).

Mientras que Ñublense cayó al décimo lugar con 32 puntos y acumuló su quinta caída consecutiva en Primera División, por lo que en este contexto tendrá que hacer como anfitrión ante Coquimbo Unido el domingo 25 a las 12:30 (15:30 GMT).

Ficha del Universidad de Chile vs. Ñublense:

UNIVERSIDAD DE CHILE (6): Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez (57' Fabián Hormazábal), Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero (77' Juan Martín Lucero), Tobías Reinhart (77' Israel Poblete), Charles Aránguiz [C] (77' Marcelo Díaz), Marcelo Morales; Agustín Arce, Ignacio Vásquez (57' Gonzalo Reyna); Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago

ÑUBLENSE (0): Nicola Pérez; Felipe Campos, Pablo Calderón, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (72' Franco Rami), Lorenzo Reyes [C], Manuel Rivera (62' Diego Céspedes), Jovany Campusano; Matías Plaza (46' Carlos Salomón), Ignacio Jeraldino (46' Lucas Molina), Esteban Calderón (62' Fernando Ovelar). DT: Juan José Ribera

ESTADIO: El Teniente, Rancagua

ARBITRO: Cristián Garay

GOLES: 1-0: 13' Maximiliano Guerrero (UCH); 2-0: 37' Maximiliano Guerrero (UCH); 3-0: 55' Agustín Arce (UCH); 4-0: 73' Gonzalo Reyna (UCH); 5-0: 75' Eduardo Vargas (UCH); 6-0: 86' Fabián Hormazábal (UCH)

TARJETAS AMARILLAS: 18' Tobías Reinhart (UCH)

TARJETAS ROJAS: 45+3' Pablo Calderón (ÑUB)