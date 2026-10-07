Antofagasta golpeó a la U y tomó ventaja en cuartos de final de la Copa Chile

Deportes Antofagasta dio la sorpresa en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán" y superó por 2-0 a Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, sacando una valiosa ventaja de cara a la definición de la serie que se disputará el próximo 21 de octubre.

En un duelo rocoso en el norta, fueron los de Luis Marcoleta quienes cortaron los circuitos del elenco "azul" e impusieron un ritmo que dejó una primera fracción intensa, pero desprovista de remates directos a las porterías.

Las emociones se desataron tras el descanso, cuando una ráfaga de los anfitriones permitió a Bastián Tapia (53') abrir la cuenta de cabeza y aplicar la "ley del ex" tras un tiro de esquina servido por Adrián Cuadra.

Posterior a esto, el recién ingresado José Bandez (56') aumentó las cifras con una sutil definición en el área tras cesión de Brayan Hurtado.

En el tramo final, el guardameta Juan Pablo Cisternas se alzó como figura al repeler un cabezazo a quemarropa de Javier Altamirano (73'), mientras que Gabriel Castellón evitó una caída más abultada conteniendo un peligroso disparo de Christian Bravo en los descuentos (90+2').

Finalizado el cotejo, la llave entrará en un receso y no se resolverá hasta el miércoles 21 a las 20:00 horas (23:00 GMT), con recinto a confirmar entre Santiago y Rancagua.

De cara a sus próximos compromisos, Antofagasta recibirá a San Marcos de Arica este domingo 11 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) por la Liga de Ascenso y Universidad de Chile chocará con Ñublense el lunes 12 a las 17:00 (20:00 GMT) en el Estadio Nacional.



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