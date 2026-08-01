La U busca abstraerse de su crisis institucional ante un peligroso Huachipato

El Estadio Nacional vuelve a ser el escenario de un duelo en la Liga de Primera cuando, este domingo 2 de agosto, Universidad de Chile reciba a Huachipato a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT) en medio de una incertidumbre en el marco del caso Sartor.

En términos deportivos, los "azules" marchan invictos en Ñuñoa pasadas 17 fechas y se ubican en el tercer puesto con 27 unidades. No obstante, la noticia en torno al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, remeció la interna de la institución durante la semana.

Buscando abstraerse de todo, Fernando Gago optará por formar a: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez.

En la vereda contraria, el conjunto de la usina arriba con el deseo de romper la valla menos batida del torneo (con apenas 11 goles en contra).

Ubicados en la sexta plaza con 24 puntos, los "acereros" vienen de un electrizante 3-3 ante Cobresal que les extendió su tiempo sin festejar en Liga de Primera desde el último triunfo que tuvo lugar ante La Calera el 17 de mayo.

Con el arbitraje de Juan Lara, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.