La U. de Conce cortó su mala racha con un ajustado triunfo y frenó a O'Higgins en la Liga

Universidad de Concepción logró dar la sorpresa en Rancagua y consiguió frenar con un 0-1 a O'Higgins en El Teniente durante la duodécima fecha en la Liga de Primera, volviendo a festejar tras más de un mes sin triunfos.

El "campanil" que venía en una negativa racha supo aprovechar una de sus pocas ocasiones de cara a portería. Agustín Urzi encontró solo a Cecilio Waterman (26') en el área y el panameño se encargó de desnivelar la balanza.

Posterior a ello, el elenco entrenado por Lucas Bovaglio intentó de todo para revertir la situación y aunque puso a los pupilos de Ricardo Viveros contra las cuerdas, el meta José Sanhueza salvó el resultado con 10 increíbles atajadas.

El silbatazo final dejó amargura en la tienda "celeste", que quedó en el quinto lugar con 19 puntos mientras que su rival escaló hasta el décimo sitio con 17 unidades en su haber.

Posterior a esto, O'Higgins tendrá ir de visita a Uruguay para enfrentar a Boston River por la Copa Sudamericana el 19 de mayo. En tanto, U. de Concepción pisará Chillán para medirse con Ñublense el 23 del mencionado mes.