La U de "Paqui" Meneghini se mide ante Audax Italiano en el inicio de la Liga de Primera 2026

La renovada Universidad de Chile de Francisco "Paqui" Meneghini disputará este viernes su primer partido oficial de la temporada y medirá sus fuerzas ante Audax Italiano, en el Estadio Nacional desde las 20:00 horas (23:00 GMT), en el estreno de la Liga de Primera 2026.

La U comienza oficialmente su proceso con "Paqui"

El cuadro estudiantil está viviendo un nuevo proceso con "Paqui" en la banca y necesita despejar dudas, después del opaco amistoso de la semana pasada, un duro 3-0 que sufrió contra Universitario de Lima en Perú.

Los azules afronta esta nueva temporada con varios cambios respecto al 2025. Dejaron el club figuras como Matías Sepúlveda, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Leandro Fernández y Rodrigo Contreras; pero también llegaron refuerzos, varios de ellos conocidos: Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Marcelo Morales.

Meneghini, por su parte, tendrá su primer desafío en uno de los grandes del fútbol chileno. El año pasado sorprendió al terminar en el tercer lugar con O'Higgins, y espera mejorar esos resultados en la banca de los chunchos.

La gran novedad será la titularidad de Octavio Rivero en la delantera; Vargas y Lucero serán suplentes.

La formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi; y Octavio Rivero.

¿Cómo llega Audax Italiano?

Audax Italiano, dirigido por Gustavo Lema, no jugó amistosos de pretemporada con público, y sufrió una gran baja en las últimas semanas, el delantero Nicolás Orellana por una rotura de ligamento.

Los itálicos, en su último partido del año pasado, derrotaron a Colo Colo, y esperan mantener esas buenas sensaciones, y tomarse revancha, ya que en 2025, no ganaron sus dos partidos ante la U.

Además, en el cuadro de La Florida hay una cara conocida de los azules: Federico Mateos, quien firmó con los verdes tras ser descartado por la U.

La posible formación de Audax será con Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Daniel Piña; Matías Contreras, Mario Sandoval, Marco Collao, Esteban Matus; Paolo Guajardo, Franco Troyansky y Nicolás Aedo.

¿Quién arbitrará el duelo de la U y Audax Italiano?

El duelo inaugural de la Liga de Primera 2026 será arbitrado por Gastón Phillipe, asistido por José Retamal y Manuel Marín; el cuarto juez será Claudii Díaz y el VAR estará a cargo de Juan Sepúlveda y Alejandro Molina.

¿Dónde seguir el Universidad de Chile vs. Audax Italiano?

El primer partido de la Liga 2026 será transmitido en TNT Sports Premium y en streaming por la aplicación HBO Max.

También podrás escuchar todos los detalles en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguin online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.