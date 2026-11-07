La U se juega su última opción en la Liga de Primera ante Cobresal

La Liga de Primera vivirá una jornada trascendental este domingo 8 de noviembre, con el duelo de Universidad de Chile y Cobresal que puede definir el campeonato en su fecha 27.

Los azules llegan como escoltas de un Colo Colo ad portas de gritar campeón. Pese a los 10 puntos de diferencia, el DT Fernando Gago ha sostenido la idea de luchar hasta que se agoten las opciones matemáticas.

El conjunto universitario está obligado a ganar y que los "albos" no celebren para seguir con oportunidades en los números. Además, está en juego alejarse de Universidad Católica en la pelea por el "Chile 2" de Copa Libertadores.

La U suma 48 puntos, solo dos de una UC que acortó distancia ganando el clásico entre ambos en la jornada anterior gracias al solitario gol de Clemente Montes en el Claro Arena.

A mitad de semana el "Bulla" lavó sus heridas con un contundente 4-0 sobre Deportes Antofagasta que significó la remontada en el global y la clasificación a semifinales de Copa Chile; con actuación estelar de Octavio Rivero.

Se espera que Gago, suspendido por su expulsión ante la UC, repita oncena salvo la salida de Maximiliano Guerrero. Así, la U iría con: Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Marcelo Morales; Agustín Arce; Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

Cobresal también se juega la vida en este compromiso, ya que viene de tres empates consecutivos que le han impedido tomar distancia de la zona de descenso, pese a las derrotas de los colistas.

El conjunto "minero" es 14° con 27 puntos, a cuatro del penúltimo Universidad de Concepción y con seis de ventaja sobre Unión La Calera.

En cuanto a estadísticas, los nortinos tienen una curiosa supremacía: La U nunca ha podido vencer al Cobresal de Gustavo Huerta. En su más cercano precedente, los albinaranjas ganaron 1-0 en El Salvador por la primera rueda, el 17 de mayo.

El partido arrancará en El Teniente de Rancagua a las 15:00 horas con arbitraje de Piero Maza. Las informaciones estarán en vivo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.