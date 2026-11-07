PDI desarticuló clan familiar de microtráfico en campamento de Frutillar

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puerto Varas detuvieron a nueve personas dedicadas al tráfico de drogas en pequeñas cantidades en un campamento de Frutillar, en el marco de la denominada "Operación Génesis".

El procedimiento culminó tras el allanamiento simultáneo de 15 viviendas, desarticulando un clan delictivo que operaba en las cercanías de recintos educativos y áreas comerciales.

La indagatoria, extendida por un periodo de seis meses, permitió establecer el modus operandi de este grupo integrado por sujetos con lazos de parentesco y amistad, quienes ejercían dominio espacial en la toma de terreno.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los miembros de la agrupación utilizaban inmuebles emplazados en un asentamiento irregular para distribuir sustancias ilícitas, amedrentando y aprovechándose del entorno vecinal.

Respecto a la dinámica delictual desarticulada, el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Varas, comisario Germán Hinostroza, detalló que "las personas detenidas se dedicaban activamente a la comercialización de drogas en pequeñas cantidades en domicilios, los cuales se encuentran en una toma de terreno a un costado de la vía férrea y en cercanías de establecimientos educacionales y centros comerciales de la comuna de Frutillar".

El funcionario policial aseguró que estos delincuentes se aprovechaban de "los vecinos del sector, manteniendo además un control territorial flanqueando los ingresos a este lugar con puntos de venta".

"En el procedimiento se logró la incautación de cannabis sativa, cocaína base, clorhidrato de cocaína, un rifle de aire comprimido, una pistola a fogueo, munición, 1.185.000 pesos en dinero en efectivo, cigarrillos de contrabando", cerró.

Decomiso de sustancias, armas y control de detención

En las diligencias ejecutadas por el equipo MT0 también se concretó la incautación de un vehículo, armamento de aire comprimido, 112 dosis de cocaína base y dos dosis de clorhidrato de cocaína, elementos avaluados en una suma superior a 1,3 millones de pesos.

Los aprehendidos -imputados por infracción al artículo 4° de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades- fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectiva audiencia de control de detención y formalización.