La U sufrió una dolorosa remontada de Huachipato y aún no festeja con Meneghini

Universidad de Chile sufrió una dolorosa remontada de 1-2 ante Huachipato en Talcahuano por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, y tan solo suma un punto en el torneo nacional, en un inicio de la era Francisco Meneghini que sigue sin sonrisas.

Cabe recordar que el choque de hoy corrió el riesgo de suspenderse debido a la negativa inicial de las autoridades, las que finalmente aprobaron su realización pero con la condición de que se llevara a cabo sin la presencia de hinchas en las tribunas.

Los equipos animaron un entretenido enfrentamiento en los primeros minutos, con Eduardo Vargas rozando la apertura de la cuenta con un cabezazo que se fue levemente desviado y el local respondiendo con un par de ocasiones en los pies de Lionel Altamirano, incluyendo un gol anulado por posición de adelanto (8').

La escuadra estudiantil no dejó de presionar y tras un centro del debutante Diego Vargas donde el portero quedó pasado y la pelota dio en el poste, "Turboman" apareció libre en la boca del arco para empujar la pelota y colocar la apertura del marcador (12').

Sin embargo, el dueño de casa no bajó los brazos y empezó su incansable búsqueda del empate. Que llegó en el 34' cuando Maximiliano Rodríguez recibió el esférico fuera del área y con un zapatazo con comba tomó por sorpresa a un Gabriel Castellón que hasta ese momento estaba cumpliendo con una buena labor.

Los protagonistas mantuvieron la intensidad en los pasajes iniciales del complemento, con Rafael Caroca exigiendo al guardameta laico (53') y la visita haciendo lo propio por medio de Lucas Assadi, quien obligó al golero Sebastián Mella a estirar su pierna para bloquear el remate (63').

El compromiso estuvo cerca de dar un giro en el 73', cuando el árbitro Rodrigo Carvajal fue convocado por el VAR y pitó penal para los acereros por una infracción de Israel Poblete. No obstante, Castellón le adivinó la intención a Altamirano y bloqueó el derechazo.

Pero en el 80' el cuadro sureño tuvo su revancha con un centro desde el córner que luego de un pivoteo llegó hasta Renzo Malanca, quien disparó con fuerza al vertical izquierdo del cancerbero y concretó la remontada de los dirigidos por Jaime García.

El combinado de Talcahuano, trepó hasta el octavo lugar de la tabla con sus primeros tres puntos. El Romántico Viajero, en cambio, se mantuvo con apenas una unidad en el 13° lugar.

El viernes 13 de febrero a las 18:00 horas, Huachipato visitará a Everton en Viña del Mar. Ese mismo día a las 20:30 horas, Universidad de Chile enfrentará en el estadio Municipal de La Cisterna a otro necesitado de victorias como Palestino.