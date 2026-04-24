La U y la UC buscarán dar un salto clave en el clásico universitario número 202

Un duelo histórico tendrá lugar este sábado en el Estadio Nacional, ya que Universidad de Chile y Universidad Católica darán vida a la edición 202 del Clásico Universitario a las 18:00 horas (22:00 GMT).

En el cruce por la undécima fecha de la Liga de Primera, el cuadro "azul" recibe este pleito en la octava ubicación con 14 puntos, esto luego de dos partidos sin ganar en el que cayó por la mínima ante Ñublense y luego igualó sin goles ante Everton.

De esta forma, Fernando Gago buscará resolver la falta de finiquito con: Castellón; Hormazábal, Zaldivia, Ramírez, Morales; Romero, Poblete, Altamirano; Assadi, Guerrero y Lucero.

Por otro lado, el cuadro "precordillerano" llega ubicado en la cuarta posición con 17 puntos y con la opción de meter presión en el liderato después de un traspié ante Unión La Calera en el Claro Arena.

Para despejar sus dudas y anticipándose a la visita a Barcelona SC en Ecuador por la Copa Libertadores, Daniel Garnero dispondrá en su equipo de: Bernedo; González, Díaz, Ampuero, Mena; Jhojan Valencia, Martínez, Cuevas, Palavecino; Zampedri y Giani.

Con arbitraje de Diego Flores Seguel, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través el Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.