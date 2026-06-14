La UC aplastó a U. de Concepción y cerró la primera rueda como escolta de Colo Colo

Universidad Católica tuvo un cierre brillante en la primera rueda de la Liga de Primera y, con un desatado Fernando Zampedri, goleó 5-1 a Universidad de Concepción en el Claro Arena, escalando así al subliderato y posicionándose con 26 puntos a diez unidades de la cima que sostiene Colo Colo.

Las realidades disímiles con las que ambos llegaron se hicieron sentir desde temprano y, pese a que Jeison Fuentealba (9') casi concreta el primero con un tiro al vertical, la respuesta se hizo sentir cuando el "Toro" castigó un error en la salida "penquista" con el primer tanto (24').

Seguido a esto, Zampedri volvió a estirar las cifras con un certero cabezazo (39'). Todo parecía encaminarse a un abultado marcador, pero Fuentealba (45+4') descontó antes del descanso con un penal.

Si bien llegado el complemento Branco Ampuero vio la roja (51') la oportuna acción del VAR permitió a Héctor Jona corregir la expulsión y, acto seguido, el histórico goleador completó su triplete con otro cabezazo (58').

Con el dominio absoluto del esférico, Cristián Cuevas (67') se lució con un enganche letal dentro del área para colocar la cuarta cifra de la tarde y en el tramo final, Justo Giani (80') sentenció todo antes de la expulsión de Leonel González (88') en la visita.

Con este contundente triunfo, la UC finalizó la primera mitad con 26 puntos y el "campanil" se estancó con 19 unidades en la undécima plaza.

El próximo desafío para los "cruzados" será visitar a Deportes Copiapó el sábado 20 de junio por Copa Chile, mientras que U. de Concepción hará lo propio frente a Rangers en la misma competencia.

Ficha de Universidad Católica vs. Universidad de Concepción