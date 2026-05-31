La UC batió con superioridad a Huachipato y quedó como escolta en la Liga de Primera

Universidad Católica batió con superioridad por 0-3 a Huachipato en Talcahuano por la fecha 14 de la Liga de Primera y quedó como escolta de Colo Colo con 23 puntos, junto a Coquimbo Unido.

Los primeros pasajes del partido fueron parejos, con un leve dominio del balón por parte de los locales que se fue diluyendo ante el crecimiento de los dirigidos por Daniel Garnero. Los visitantes estuvieron cerca de abrir el marcador con un remate de Matías Palavecino, pero no se hicieron daño y se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En la segunda parte, fueron los "Cruzados" que tomaron el control del partido, donde pudieron inaugurar la cuenta a través de un certero cabezazo de Clemente Montes (51') tras un buen centro de Palavecino. Pese a esto, la UC no se conformó y Justo Giani (77') con una volea letal aumentó la ventaja.

En la última jugada del encuentro, Martín Gómez asistió de gran manera a Diego Corral (90+6'), que aumentó la ventaja y decretó el triunfo del elenco precordillerano ante los "Acereros".

Con este triunfo, Universidad Católica escaló hasta la segunda posición de la tabla, en conjunto a Coquimbo Unido con 23 puntos, mientras que Huachipato bajó hasta la cuarta posición con 22 unidades.

En la última fecha de la primera rueda en la Liga de Primera, los "Cruzados" reciben a Universidad de Concepción el domingo 14 de junio a las 17:30 horas, por su parte, los "acereros" visitan a Ñublense el sábado 13 de junio a las 20:00 horas.

Ficha de Deportes La Serena vs. Colo Colo