La UC buscará sumar su primer triunfo en la segunda rueda ante Deportes Concepción

Universidad Católica buscará sumar su primer triunfo en la segunda rueda de la Liga de Primera cuando se mida este domingo a las 12:30 horas ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa" por la fecha 17.

Los dirigidos por Daniel Garnero llegan de un vibrante empate 3-3 ante Deportes La Serena en el Claro Arena, por el regreso del torneo nacional. Este duelo dejó dudas que buscarán disipar ante los lilas, para no seguir cediendo terreno frente al puntero Colo Colo.

Los "Cruzados" tendrán una baja importante, como lo será Sebastián Arancibia quien sufrió una lesión y se suma a Vicente Bernedo, Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Clemente Montes y Gary Medel, como los jugadores que no estarán disponible.

Por lo que la posible formación será con: Darío Melo, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas o Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Por su parte, el "León de Collao" viene de un importante triunfo 2-0 ante O'Higgins, que lo alejó de la zona de descenso. Además, fue su cuarto triunfo seguido, dejando de lado el mal inicio que tuvo durante la primera parte de esta temporada.

La posible formación de los lilas será con: Nicolás Araya; Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodríguez, Ariel Cáceres; Misael Dávila, Mario Sandoval, Jorge Henríquez; Ethan Espinoza, Matías Cavalleri, Joaquín Larrivey.

Este duelo será arbitrado por Diego Flores, asistido por José Retamal y Wladimir Múñoz; el cuarto juez será Rodrigo Carvajal y Piero Maza junto a Eric Pizarro estarán en el VAR.

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