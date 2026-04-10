La UC enfrenta a Audax con el deseo de mantener presión en la zona alta de la tabla

Previo a continuar su participación internacional, tanto Audax Italiano como Universidad Católica harán un alto para verse las caras este sábado por la fecha 9 de la Liga de Primera, a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT) en La Florida.

Por una parte, los "Cruzados" llegan a este pleito bien posicionados tras golear a Palestino e instalarse terceros con 14 puntos, que lo separan a cuatro de un Colo Colo líder que no jugará. Por ende, esta es una oportunidad inmejorable de acercarse a lo más alto.

Pese a ello, el equipo de Daniel Garnero viene de sufrir un traspié en su debut por la Copa Libertadores, donde fue superado 2-1 por Boca Juniors en el Claro Arena y dejó serias dudas de su rendimiento.

En medio de este tranco irregular, el técnico optará por una formación con: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jimmy Martínez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino; Martín Gómez (o Vicente Cárcamo), Juan Francisco Rossel y Clemente Montes.

En su vereda, el conjunto itálico no vive una mejor etapa siendo undécimo con apenas 10 puntos luego de ceder ante O'Higgins la fecha anterior. Esto, sumado a su caída ante Olimpia por la Copa Sudamericana, lo hizo acumular tres derrotas al hilo en tres competiciones.

Con arbitraje de Diego Flores, todos los detalles de este partido en el Bicentenario de La Florida podrás seguirlos con el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.