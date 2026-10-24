La UC quiere revancha ante La Calera y recuperar terreno por el "Chile 2"

Este domingo 25 de octubre, Universidad Católica recibe a Unión La Calera por la fecha 25 de la Liga de Primera, en un duelo crucial para ambos equipos en los extremos opuestos de la tabla.

La UC llega en medio de la disputa por el "Chile 2" a Copa Libertadores con 45 puntos en el tercer puesto, a tres unidades de Universidad de Chile.

El conjunto "cementero", en cambio, es colista con 18 unidades y cada partido es una final tratando de mantener la categoría: Penúltimo es Universidad de Concepción con 23 puntos, mientras Cobresal se ubica fuera de la zona roja con 25.

Ambos elencos tienen un antecedente relativamente reciente, pues La Calera eliminó a la UC de los octavos de final de la Copa Chile vía penales en el Claro Arena el pasado 26 de octubre.

Católica tiene cuatro victorias consecutivas en el torneo nacional, pero llega con falta de actividad pues su último partido fue justamente la caída por Copa Chile, ya que su duelo con Audax Italiano del 10 de octubre se suspendió por el aluvión que afectó a Las Condes.

Daniel Garnero formará con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Al frente, La Calera de John Armijo viene de empatar 1-1 ante Deportes Concepción en el "Ester Roa".

Aunque previamente venció a Deportes Limache (1-0), los rojos aún deben revertir las complicaciones que dejó una racha de 12 partidos consecutivos sin sumar de a tres.

El partido en el Claro Arena arrancará a las 15:00 horas con arbitraje de Cristián Garay. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.