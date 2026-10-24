Meteorología emitió nuevos avisos de tormentas, granizos y fuertes vientos en siete regiones

La posibilidad de nuevas tormentas eléctricas mantiene bajo vigilancia meteorológica a distintos sectores del país durante este fin de semana y el inicio de la próxima, ya que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por fenómenos con probables granizos y fuertes rachas de viento.

Los pronósticos abarcan desde este sábado hasta el lunes 26 de octubre y consideran sectores de siete regiones del territorio nacional, con condiciones que varían dependiendo del día y de la zona geográfica.

Para esta jornada, la atención se concentra principalmente en la zona central, donde podrían registrarse tormentas eléctricas: según Meteorología, el fenómeno afectaría sectores de las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule, incluyendo la Cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera.

La condición climática está asociada a inestabilidad atmosférica y contempla, además, la posibilidad de caída de granizos y fuertes rachas de viento de carácter local.

Para este domingo, en tanto, la atención se trasladará hacia el extremo sur del país, específicamente a la Región de Magallanes.

En ese territorio, la DMC anticipó probables tormentas eléctricas desde la tarde hasta la noche, también asociadas a condiciones de inestabilidad atmosférica.

Las áreas incluidas en el aviso corresponden a Cordillera Austral Norte, Insular Norte, Pampa Patagónica Norte y Pampa Patagónica Sur.

Senapred mantiene alerta temprana preventiva en Magallanes

En medio de este escenario, Senapred informó una modificación del evento y de la cobertura de la alerta temprana preventiva vigente para las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego.

La medida, que se mantiene desde el 22 de octubre, responde a las condiciones meteorológicas previstas para la región y continuará vigente mientras las circunstancias así lo requieran.

Su objetivo es reforzar el monitoreo de las amenazas y de las condiciones de vulnerabilidad que podrían presentarse ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos.

Nuevas tormentas para el lunes en zona centro-sur

El escenario meteorológico volvería a cambiar durante el lunes 26 de octubre, jornada para la cual la DMC emitió otro aviso por probables tormentas eléctricas en seis regiones del país.

El fenómeno se encuentra asociado a una vaguada en altura y podría desarrollarse durante la tarde y la noche en sectores de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La Dirección Meteorológica también advirtió que este evento podría estar acompañado de granizos, lo que constituye un factor adicional a considerar durante el desarrollo de las tormentas.

A diferencia del aviso del sábado, que incluye sectores de la Cordillera de la Costa y el valle de las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule, el pronóstico del lunes presenta una distribución territorial distinta.