La UC venció a Audax en un partidazo y saltó al podio de la Liga de Primera

Universidad Católica remontó y venció en la agonía 4-3 a Audax Italiano en un intenso duelo disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida por la novena fecha de la Liga de Primera y metió presión, ubicándose en el podio del campeonato.

En los primeros minutos del partido, el cuadro itálico sorprendió con un golazo de Giovani Chiaverano (4'), quien abrió el marcador con un remate desde fuera del área.

Pese al tempranero gol, "los Cruzados" lograron igualar rápidamente mediante un cabezazo de Clemente Montes (11'). El equipo dirigido por Daniel Garnero volvió a quedar abajo en el marcador tras el tanto de Franco Troyansky (28') en un letal contrataque.

Sin embargo, la UC logró remontar con los goles de Justo Giani (33') y Matías Palavecino (41') que cerraron la emocionante primera etapa.

En la segunda parte, los "tanos" salieron con todo en busca del empate. Dominaron la posesión y lograron igualar con un golazo de Marco Collao (53'). Sin embargo, el volante terminó viendo la tarjeta roja al minuto 75, con una mano que le valió su segunda amarilla.

Los locales lamentarían esa jugada, ya que en una de las últimas acciones del partido Juan Ignacio Díaz (89') conectó de cabeza y le dio un triunfo importante al elenco precordillerano. En los minutos añadidos, Fabián Loyola fue expulsado en Audax con roja directa por una fuerte patada.

Con este resultado, Universidad Católica escaló hasta la tercera posición de la tabla con 17 puntos, quedando a uno solo del líder Colo Colo, por su parte Audax Italiano se quedó en el puesto 11 con 10 unidades.

Ambos equipos tendrán acción internacional a mitad de semana, los "Cruzados" visitarán a Cruzeiro por Copa Libertadores. el miércoles 15 de abril a las 18:00 horas, mientras que los "tanos" también serán forasteros ante Vasco Da Gama el martes 14 de abril a las 20:00 horas por Copa Sudamericana.