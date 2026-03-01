La UC venció a Ñublense de la mano de Zampedri en un partido que tuvo protagonismo del VAR

Universidad Católica venció en la agonía 2-1 a Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la quinta fecha de la Liga de Primera en un partido que tuvo al VAR y al árbitro Fernando Véjar como grandes protagonistas.

El primer tiempo fue muy interrumpido por faltas de ambos equipos y por decisiones del árbitro Fernando Véjar que debieron ser revisadas en el VAR, como una falta de Gary Medel dentro del área.

Inicialmente se cobró penal y expulsión para el "Pitbull", pero tras revisar la jugada, el juez central cambió la tarjeta roja por amarilla y ratificó el penal, que fue convertido por Ignacio Jeraldino (26') a favor de los "Diablos Rojos".

Cuando se disputaban los minutos añadidos de la primera parte, el árbitro del encuentro tuvo que acudir nuevamente al VAR por una falta de Nicola Pérez sobre Fernando Zampedri, que finalmente fue cobrada como penal. El "Toro" (45+10') no falló y convirtió desde los doce pasos para igualar el marcador antes del descanso.

La segunda parte mantuvo la misma tónica, con Véjar protagonista. En el minuto 61 del encuentro, el árbitro expulsó a Pablo Calderón por una fuerte barrida sobre Gary Medel, dejando al equipo de Juan José Ribera con un jugador menos, en una acción que no fue revisada en el monitor.

Cerca del final del partido, el VAR intervino nuevamente: En el minuto 83, Fernando Véjar mostró la tarjeta roja directa a Branco Ampuero por una infracción en campo rival. Sin embargo, tras acudir al monitor para revisar la acción, el árbitro rectificó y cambió la expulsión por una amarilla, permitiendo que el defensor "cruzado" continuara en cancha.

En una de las últimas jugadas del encuentro, Fernando Zampedri conectó de cabeza un córner servido por Matías Palavecino y le dio los tres puntos a los dirigidos por Daniel Garnero. Con esta victoria, los "cruzados" escalaron hasta la segunda posición con 10 puntos. Por su parte, el conjunto chillanejo quedó en el sexto lugar con ocho unidades.

El siguiente partido de Universidad Católica será de visita ante O'Higgins en sábado 7 de marzo a las 20:30 horas. mientras que Ñublense se medirá como forastero ante Deportes Concepción el viernes 6 de marzo a las 20:30 horas.