Tragedia en Hornitos: Hombre murió tras intentar rescatar a dos niñas que eran arrastradas por el mar

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida este domingo por la tarde en el balneario de Hornitos, en la Región de Antofagasta, tras intentar rescatar a dos menores de edad que estaban siendo arrastradas mar adentro.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Embarcadero, cuando dos niñas que se encontraban sobre un colchón inflable fueron sorprendidas por la fuerte marea, que comenzó a desplazarlas rápidamente hacia una zona profunda.

Al percatarse de la emergencia, el hombre, de nacionalidad chilena, se lanzó al agua junto con otros adultos para intentar auxiliarlas.

Gracias a la rápida intervención, las menores y el resto de los voluntarios lograron regresar a salvo a la orilla. Sin embargo, el hombre no consiguió salir del agua, desapareciendo entre las olas.

Minutos después, pescadores artesanales de la zona iniciaron una búsqueda inmediata y lograron localizar el cuerpo del individuo, trasladándolo hasta la playa.

Al lugar acudió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, sin éxito, confirmando su fallecimiento por inmersión.

Carabineros de la Tenencia de Mejillones se hicieron presentes en el sitio del suceso para realizar los peritajes correspondientes y confirmar la identidad del fallecido.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la precaución en el balneario de Hornitos, señalando que, a pesar de su popularidad, es una zona conocida por sus fuertes corrientes y alta peligrosidad para los bañistas.