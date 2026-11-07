La UC y Limache chocan en un duelo importante por las copas internacionales

La importante acción dominical por la fecha 27 de la Liga de Primera arrancará con el duelo de Universidad Católica y Deportes Limache en el Claro Arena, que tiene a ambos equipos instalados en la zona alta.

Los "cruzados" son terceros con 46 puntos, a dos de una Universidad de Chile que de momento se está quedando con el "Chile 2" a Copa Libertadores.

Más atrás, con 40 unidades en la quinta ubicación, llegan los "tomateros"; ilusionados por la opción de su primera clasificación internacional en zona de Copa Sudamericana.

La UC también puede estirar la definición del título, al seguir con posibilidades matemáticas de forzar un partido de definición: Si gana, Colo Colo pierde y la U suma puntos, la corona seguirá sin dueño para la siguiente jornada, donde justamente precordilleranos y albos deben enfrentarse.

Tal como apuntó el técnico Daniel Garnero, Católica sumó un envión anímico importante el fin de semana pasado con su victoria en el clásico ante Universidad de Chile en el Claro Arena.

El 11 de la UC tendrá a Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena: Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel (o Justo Giani).

Respecto al conjunto limachino de Víctor Rivero, está precedido de dos victorias consecutivas, siendo la última un 2-0 frente a Audax Italiano como local.

La escuadra también apodada "cervecera" necesita sumar debido a lo apretado de la tabla: Tiene 40 puntos, muy cerca de Palestino (38), Deportes La Serena (37), Huachipato (36), Coquimbo Unido (35) y Ñublense (35).

El encuentro arrancará a las 12:30 horas con Franco Jiménez a cargo del arbitraje. Podrás seguir la cobertura completa del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.