Joaquín Larrivey, delantero y capitán de Deportes Concepción, anunció a través de sus redes sociales que dejará el equipo al final de la temporada, después de "dos años inolvidables", y este fin de semana jugará ante U. de Chile su último partido con los lilas en condición de local, en el "Ester Roa".

Tras dos temporadas defendiendo al club tanto en el Ascenso como en la Liga de Primera, escribió: "Cuando llegué a Deportes Concepción, jamás imaginé todo lo que íbamos a vivir juntos. Fueron dos años inolvidables, llenos de emociones, desafíos y sueños cumplidos".

"Nos quedan dos finales para conseguir otro hecho histórico: volver a llevar a Deportes Concepción a una competencia internacional después de tantos años. Vamos a luchar hasta el último aliento para cumplir un sueño más juntos.", remarcó el ariete de 42 años.

Durante la temporada 2026, Larrivey registró 14 goles en 37 partidos entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, sumando siete dianas en el torneo local que afianzaron a los lilas en la octava posición con 39 puntos, mientras que a lo largo de su paso por la escuadra penquista acumuló 31 festejos en 72 compromisos disputados en todas las competencias.

Deportes Concepción recibirá a Universidad de Chile este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", en compromiso válido por la fecha 29 de la Liga de Primera.