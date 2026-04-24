Limache se enredó al empatar en su visita a un Audax que sufrió con las lesiones

En el segundo duelo de la fecha 11 en la Liga de Primera, Deportes Limache rescató un movido 2-2 ante Audax Italiano, que en La Florida tuvo una desafortunada velada.

Vicente Zenteno abrió la cuenta a favor de los verdes al minuto 38 de juego, pero una mano penal de Daniel Piña le permitió a Daniel "Popín" Castro igualar vía penal en el cierre de la primera etapa (45+1').

Los problemas para Audax comenzaron durante los primeros minutos de la segunda mitad, con las salidas de Raimundo Rebolledo y Franco Troyansky por problemas físicos.

Pese a aquellas complicaciones, el equipo de Gustavo Lema logró recuperar la ventaja con la anotación de Giovani Chiaverano, ayudado por un rebote en Augusto Aguirre tras su disparo (56').

Sin embargo, 10 minutos después Ramón Martínez llegó al área para cabecear al primer palo y colocar el 2-2 definitivo para los dirigidos por Víctor Rivero.

A los 83' se dio la tercera lesión en Audax Italiano, con la importante torsión de tobillo de Oliver Rojas; reemplazado por un también desafortunado Nicolás Aedo.

La cuarta baja de Audax fue la más dura: El recién ingresado Aedo tuvo que salir en ambulancia a los 87' tras la entrada desde atrás de Flavio Moya, quien en su intento de puntear el balón terminó cayendo sobre la pierna del rival haciéndole palanca.

Ante la grave consecuencia de su acción, el jugador "cervecero" fue expulsado con tarjeta roja directa.

Sobre el final, Deportes Limache estuvo a punto de desequilibrar la balanza con una atajada de Tomás Ahumada a Daniel Castro y el increíble tiro al palo de César Fuentes, cuyo rebote fue desperdiciado por Joaquín Montecinos.

Aún quedaba tiempo para algo más, pues el audino Rodrigo Cabral eludió al arquero Claudio González para definir, pero su tiro dio en el travesaño y picó fuera de la línea de gol.

Con este resultado, Limache se quedó con 21 puntos en la cima, a merced de lo que hagan en sus respectivos partidos Huachipato y, especialmente un Colo Colo que además tiene un duelo pendiente en el calendario.

Respecto a Audax, llegó a cuatro partidos consecutivos sin triunfos y se estancó en el puesto 13 con 11 puntos, a solo uno de la zona de descenso que abre Unión La Calera; quedando además golpeado con las bajas en miras a la Copa Sudamericana.