Cobresal recibe a Universidad de Concepción en el inicio de la fecha 24 de la Liga

Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Sábado 10 de octubre

Cobresal vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

Huachipato vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Huachipato.

Domingo 11 de octubre

Everton vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio Sausalito.

12:30 horas. Estadio Sausalito. Coquimbo Unido vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Deportes Concepción vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes Limache vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

Lunes 12 de octubre

Universidad de Chile vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.