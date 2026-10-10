Gobierno habilita catastro FIBE tras aluvión y lluvias en la RM

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, informó que el proceso de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) está habilitado en 11 comunas de la Región Metropolitana, con una estimación inicial de 200 hogares por evaluar tras las intensas lluvias y el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la secretaria de Estado explicó que el proceso está a cargo de equipos municipales certificados, que visitan las viviendas para determinar los daños. Este año, además, se incorporó una aplicación digital para agilizar el levantamiento de información.

En el caso de Las Condes, el proceso fue habilitado la noche del viernes, aunque al momento de la entrevista las visitas todavía no habían comenzado. Según precisó la ministra, estaban previstas para este sábado.

Entre los avances del catastro, Puente Alto registra 38 fichas aplicadas, Peñaflor 14, Buin 11, San Ramón cinco, Lo Barnechea cuatro y San José de Maipo dos.

"Los municipios tienen la responsabilidad primera de aplicar la FIBE y nosotros estamos haciendo el monitoreo permanente", afirmó la ministra.

Asimismo, aclaró que las familias pueden solicitar la aplicación de la ficha incluso después del cierre del catastro. Para el trámite, recomendó tener a mano las cédulas de identidad de los integrantes del hogar y conservar el número de folio, que permite consultar el estado de la ficha y eventuales beneficios.

La FIBE no garantiza ayudas económicas

Respecto a los beneficios para los damnificados, Wulf aclaró que la aplicación de la FIBE no implica automáticamente la entrega de ayudas económicas, ya que estas se definen una vez determinada la magnitud de los daños.

"Una cosa es el catastro, que es la FIBE, y es lo que le permite siempre al Estado poder tener conocimiento del orden de magnitud del daño (...) y otra cosa es cuál es la ayuda que se define para la población que se ve dañada", explicó.

En ese sentido, recordó que durante emergencias anteriores se entregaron bonos de recuperación. Añadió que los municipios también pueden adoptar medidas de apoyo, según las necesidades de los afectados y su capacidad de respuesta.

En el caso de Las Condes, la ministra señaló que su cartera ha mantenido conversaciones con el municipio para evaluar las necesidades de los vecinos, pero no adelantó si el Gobierno entregará ayudas económicas.

"No me quiero adelantar a una conversación que se va a definir en las próximas horas, días, en base a la capacidad que tenga el municipio de dar esa respuesta", sostuvo.