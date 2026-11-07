Los resultados de la fecha 27 de la Liga de Primera 2026

Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.

Domingo 8 de noviembre

Universidad Católica vs. Deportes Limache. 12:30 horas. Claro Arena.

Claro Arena. Audax Italiano vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas. Estadio La Florida.

Estadio La Florida. Ñublense vs. Colo Colo. 15:00 horas . Estadio "Nelson Oyarzún".

. Estadio "Nelson Oyarzún". U. de Chile vs. Cobresal. 15:00 horas. Estadio El Teniente.

Estadio El Teniente. Unión La Calera vs. Huachipato. 17:30 horas . Estadio "Nicolás Chahuán".

. Estadio "Nicolás Chahuán". Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena 1-0 Palestino. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 65' Diego Rubio (DLS)

Everton 0-2 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio Sausalito. Sigue la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)