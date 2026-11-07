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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 27 de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Los resultados de la fecha 27 de la Liga de Primera 2026
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Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.

Domingo 8 de noviembre

  • Universidad Católica vs. Deportes Limache. 12:30 horas. Claro Arena.
  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas. Estadio La Florida.
  • Ñublense vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".
  • U. de Chile vs. Cobresal. 15:00 horas. Estadio El Teniente.
  • Unión La Calera vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Sábado 7 de noviembre

  • Deportes La Serena 1-0 Palestino. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 65' Diego Rubio (DLS)

0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)

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