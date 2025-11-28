Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 29 de la Liga de Primera
Autor: Redacción Cooperativa
Desde este viernes se juega la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, que empezará a definir el futuro de varios equipos, especialmente en la pelea por no descender, donde Deportes Limache, Everton, Unión Española y Deportes Iquique luchan por la permanencia.
Sigue los partidos de la jornada 29:
Viernes 28 de noviembre
1-0: 12' César Munder (CSL); 2-0: 44' Diego Coelho (CSL); 3-0: 50' César Munder (CSL)
Sábado 29 de noviembre
Domingo 30 de noviembre
Lunes 1 de diciembre
Martes 2 de diciembre