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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados en la fecha 26 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.

Viernes 30 de octubre

Sábado 31 de octubre

  • O'Higgins vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Codelco "El Teniente".

Domingo 1 de noviembre

  • Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Claro Arena.
  • Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 2 de noviembre

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Deportes Concepción vs. Palestino. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

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