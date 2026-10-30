Los resultados en la fecha 26 de la Liga de Primera

Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.

Viernes 30 de octubre

Colo Colo vs. Universidad de Concepción. 19:00 horas. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

19:00 horas. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes. Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 31 de octubre

O'Higgins vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Codelco "El Teniente".

Domingo 1 de noviembre

Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

12:00 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Claro Arena.

12:30 horas. Claro Arena. Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 2 de noviembre