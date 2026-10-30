Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados en la fecha 26 de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
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Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.
Viernes 30 de octubre
Sábado 31 de octubre
Domingo 1 de noviembre
Lunes 2 de noviembre