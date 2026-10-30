La costarricense Grynspan lidera un nuevo sondeo para la Secretaría General de la ONU

La costarricense Rebeca Grynspan sigue liderando el sondeo de candidatos a la Secretaría General de la ONU, tras obtener 11 votos a favor y 4 en contra en el último sondeo informal, según indicó el portal PassBlue.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este viernes la séptima consulta no vinculante (conocido como 'straw poll') para proponer a un sucesor del portugués António Guterres, cuyo mandato finaliza a finales de este año. Una carrera de la que se retiró la expresidenta chilena Michelle Bachelet el 19 de septiembre pasado.

En esta votación, el órgano recurrió al sistema de votos en el que todos los miembros del Consejo emiten sus consideraciones en una papeleta del mismo color, lo que no permite conocer si algunos de los cinco países con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- bloquean la carrera de uno de los aspirantes.

Detrás de la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Untacd), que hasta ahora ha mantenido el liderazgo, quedó el argentino Rafael Grossi, que obtuvo 9 apoyos, 4 rechazos y dos votos sin opinión.

En tercer lugar, la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, que recibió 9 votos a favor, seis en contra y uno sin opinión.

La emiratí Lana Nusseibeh, que se unió a la carrera hace unos días, obtuvo 7 votos a favor 6 en contra y 2 sin opinión.

La candidatura de la ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha generado polémica entre algunos Estados miembros que denuncian el papel de su país en el conflicto y la guerra civil en Sudán.

Cierran la tabla el ugandés Olara Otonnu con 4 votos a favor y 11 en contra; la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa, con 2 votos a favor, 10 en contra y 3 sin opinión; y su connacional Ivonne Baki, que recibió 1 voto a favor y 14 en contra.

Al terminar el sondeo, la representante de Grecia ante la ONU, Aglaia Balta, que culmina hoy su presidencia del Consejo de Seguridad, no avanzó cuándo se celebrará el próximo sondeo de candidatos para suceder a Guterres, ya que la decisión le corresponderá a Letonia, que asumirá el liderazgo del órgano durante el mes de diciembre.

Ante la falta de avances en el Consejo de Seguridad, siguen sonando nuevos nombres que podrían sumarse a la carrera como el expresdiente de Hungría Viktor Orbán o el diplomático turco Feridun Sinirlioğlu.