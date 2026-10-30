Carabinero abatió a sujeto armado que amenazó a funcionarios en Colina

Un hombre de 26 años y de nacionalidad colombiana murió tras ser baleado por un carabinero en el marco de una fiscalización preventiva realizada este viernes en la comuna de Colina, en la zona norte de la Región Metropolitana.

El operativo se desplegó entre Rosita Serrano con Lo Seco, al interior de la Población Claudio Arrau II, cuando el individuo opuso resistencia armada a la labor del personal uniformado.

Al momento de ser requerido para la fiscalización, el sujeto sacó un arma de fuego con la que intimidó a los efectivos presentes, provocando la reacción de uno de los carabineros, quien utilizó su armamento para repeler el peligro.

"En momentos en que personal nuestro realiza un control de identidad a un peatón, este sin mediar provocación, extrae desde sus vestimentas una pistola, en donde apunta a personal de Carabineros. Al ver en peligro su integridad física, (uno de los uniformados) efectúa disparos a esta persona, abatiéndola en el lugar", detalló el coronel Mauricio Apablaza, de la prefectura Radiopatrullas e Intervención Policial.

Tras el hecho, el propio personal policial procedió a prestarle maniobras de primeros auxilios al sujeto herido; no obstante, la gravedad del disparo en la zona torácica provocó su muerte en el mismo sitio.

Posteriormente, se constató que el hombre abatido mantenía vigente una orden de detención por el delito de robo.