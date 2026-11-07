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| Liga de Primera
Marcador Virtual: Ñublense vs. Colo Colo
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Sabado, 7 de Noviembre de 2026 - 🕑15:00 horas
Estadio "Nelson Oyarzún", Chillán
Ñublense
DT:
Vicente Núñez
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
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Por
✉️ Octavio Gutiérrez
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Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
07/11/2026, 15:00 horas
Lugar
Estadio "Nelson Oyarzún", Chillán
Árbitro
Juan Lara
Alineaciones
Ñublense
Colo Colo
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