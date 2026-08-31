Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
18.1°
Humedad
44%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Universidad Católica vs. O'Higgins
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Lunes, 31 de Agosto de 2026 - 🕑20:45 horas
Claro Arena
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Lunes, 31 de Agosto de 2026 - 🕑20:45 horas
Claro Arena
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
31/08/2026, 20:45 hrs.
Lugar
Claro Arena
Árbitro
Juan Lara
Alineaciones
Universidad Católica
O'Higgins
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Universidad Católica
O'Higgins
Tarjetas Amarillas
Universidad Católica
O'Higgins
Tarjetas Rojas
Universidad Católica
O'Higgins
Llévatelo:
Las + leídas
19773
Rafael Cavada fue sacado del aire en Chilevisión: Argumentaron problemas de salud
9519
La "impactante cifra" que recibió Coté López por su entrevista en "Primer Plano"
8780
"Deben ser los años": Rafael Cavada explicó su abrupta salida al aire
En portada
Megafraude por licencias: Cárcel efectiva para 9 médicos y penas de hasta 21 años
Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"
Vientos tornádicos dejaron más de 27 viviendas destruidas en Ñuble