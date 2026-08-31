Para contrarrestar el Foro Madrid: Oposición alista cónclave "Democracia siempre"

La oposición, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, realizará este jueves el cónclave "Democracia siempre", para contrarrestar el comienzo del Foro Madrid en Santiago, evento de la derecha conservadora que partirá en esa misma jornada, y contará con la participación del Presidente José Antonio Kast.

La cumbre internacional -de la cual el Mandatario es fundador- es impulsada por la fundación española Disenso, vinculada con el partido Vox, y se desarrollará durante dos días en San Carlos de Apoquindo, culminando el viernes con la firma de una declaración conjunta.

A su vez, la cita de la centroizquierda, que tendrá lugar en el Hotel Fundador de Santiago Centro, tiene "un solo objetivo: defender la democracia que hemos construido juntos en las últimas décadas en Chile", subrayó el diputado y timonel PPD, Raúl Soto, relevando que "vamos a convocar a toda la oposición y a la ciudadanía en general a rechazar el Foro Madrid, y defender la democracia".

El dirigente insistió en que "es un error que el Presidente Kast y el ministro (de Seguridad Pública, Martín) Arrau concurran al Foro Madrid. Ellos deben entender que, más allá de que no compartamos posiciones políticas, supuestamente es el Presidente de todos los chilenos, y por tanto, debe actuar como Jefe de Estado".

"Si va a ese foro, lo hará en representación de la extrema derecha chilena, y no de todos los chilenos y chilenas", remató el diputado.

El cónclave de la oposición también abrirá un itinerario de conmemoraciones de la izquierda en el mes de septiembre, marcado por un nuevo aniversario del Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en 1973.

Evópoli reitera críticas, pero admite interés en bilateral con Milei

Este lunes, el Presidente defendió su participación en el foro en El Diario de Cooperativa, después de que Chile Vamos se desmarcara de la cumbre, y de que Evópoli incluso recomendara que Kast no asista.

Tras las palabras del Mandatario, el senador y timonel de ese partido, Luciano Cruz-Coke, tildó de "innecesaria" su presencia en el evento, pues lo lleva a "discutir asuntos que están en el debate público, y que han sido importantes en materia internacional, en un foro que no sé si tiene la altura de Presidentes de la República".

"Preferiría que no asistiera y que mande un saludo o un video" para dirigirse a los otros integrantes del foro, apuntó el parlamentario.

Sin embargo, Cruz-Coke expresó su interés en una eventual reunión entre Kast y el presidente de Argentina, Javier Milei, que también participará del evento, a solo días de que el Gobierno chileno reclamara formalmente porque un general trasandino puso en duda la soberanía del Estrecho de Magallanes.

El senador dijo esperar que "los diálogos bilaterales que tratan temas relevantes entre ambos países se lleven a cabo ojalá en La Moneda, que es lo que corresponde".