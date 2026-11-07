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Marcador Virtual: Universidad de Chile vs. Cobresal
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Sabado, 7 de Noviembre de 2026 - 🕑15:00 horas
Estadio El Teniente, Rancagua
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Cobresal
DT:
Gustavo Huerta
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✉️ Francisco Cubillos
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Liga de Primera
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Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
07/11/2026; 15:00 horas
Lugar
Estadio El Teniente, Rancagua
Árbitro
Piero Maza
Alineaciones
Universidad de Chile
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