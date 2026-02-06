Meneghini sobre la planificación de partidos: Da la sensación que siempre está esa incertidumbre

Francisco Meneghini, entrenador de Universidad de Chile, habló este viernes en conferencia de prensa sobre la planificación de partidos y el hecho de jugar sin público, previo al duelo frente a Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera, que en un principio no fue aprobado por la Delegación Presidencial.

"Hay que encontrar esa vuelta de que los partidos se puedan planificar con claridad, no estar a última hora, si es con hinchada o si es una hora u otra. Da la sensación que siempre está esa incertidumbre. Confío que todas las partes se pongan de acuerdo, para que los partidos se jueguen", comentó el técnico

"Se debe encontrar una coordinación, entre todas las partes, para ver dónde jugar y en que condiciones se juega. No puede quedar esa sensación que el partido es una dificultad, tiene que ser un espectáculo", añadió.

"Paqui" también tuvo palabras con respecto a jugar sin público azul. "No es algo que nos guste no es una buena noticia para nosotros, uno siempre quisiera que esté presente el hincha de todos los equipos", expresó.

"Tenemos que adaptarnos a esta situación y no podemos desenfocarnos, pero siempre vamos a querer que estén nuestros hinchas", agregó el estratega.

Finalmente, el técnico trasandino se refirió al contexto sudamericano de las restricciones de público en los estadio. "Es algo a nivel región, en argentina se prohibieron los visitantes por varios años, lamentablemente en algunos partidos puntuales no es posible por situaciones desagradables", concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan Huachipato y Universidad de Chile?

El cotejo finalmente quedó programado para disputarse este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Huachipato solo con presencia de abonados del cuadro acerero.