Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Meneghini y el polémico gol anulado ante Palestino: Pensamos que se sancionaría a nuestro favor

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico argentino se refirió al duelo ante los "árabes".

Meneghini y el polémico gol anulado ante Palestino: Pensamos que se sancionaría a nuestro favor
El argentino Francisco Meneghini, DT de Universidad de Chile, analizó el empate ante Palestino en la tercera fecha de la Liga de Primera y evitó polemizar sobre el controversial gol anulado a Charles Aránguiz por una mano de Matías Zaldivia, señalando que en la banca azul pensaron que la anotación iba a ser validada. 

"Vimos la revisión y, aunque hubo un contacto leve en la mano, la jugada continuó y nosotros recuperamos el balón tras el despeje. Pensamos que se sancionaría a nuestro favor, pero la interpretación arbitral fue otra. No hay mucho más que agregar sobre esa decisión", puntualizó en la zona mixta del Estadio Municipal de La Cisterna.

Respecto al desarrollo del partido, "Paqui" sostuvo que "nos faltó concretar mejores opciones de gol para reflejar ese dominio en el marcador".

Meneghini también indicó que "somos un solo grupo y debemos mejorar como tal. El objetivo es coordinarnos mejor en la construcción ofensiva y en la generación de espacios".

Por último envió un mensaje a los hinchas azules: "Más que pedirles algo, nosotros debemos darles resultados. Mi compromiso es el trabajo constante. Tenemos que ajustar piezas durante la semana para enfrentar a Limache en nuestra casa, jugar mejor y conseguir los tres puntos. El torneo recién comienza, pero no queremos ceder más terreno en la tabla de posiciones".

