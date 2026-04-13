¿Merecía expulsión? Roberto Tobar explicó por qué no fue roja la jugada de Altamirano ante Ñublense

El jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, se refirió a la comentada jugada del duelo entre Universidad de Chile y Ñublense entre Jovany Campusano y Javier Altamirano, la cual terminó con una fuerte entrada del chillanejo sobre el mediocampista azul.

A los 32 minutos el exEstudiantes intentó bloquear un despeje del zaguero, quien terminó golpeando al azul provocando una torsión en su tobillo, lo cual finalmente no fue sancionado como falta pese a los reclamos azules al árbitro del partido, Cristian Galaz.

Y ante ello, en conversación con el programa "Círculo Central", Tobar fue tajante al respaldar la decisión arbitral, argumentando que el contacto debe ser analizado bajo el contexto de la jugada y no solo por la espectacularidad de la imagen. "Claramente se topa con la pierna del jugador", afirmó el mandamás de los jueces.

Según explicó Tobar, el movimiento de Campusano es propio de la dinámica del juego: "Es un movimiento natural con fuerza. El jugador (Altamirano) aparece de improviso por el costado mientras el otro intenta rechazar".

Además, advirtió sobre los peligros de juzgar solo por las repeticiones en cámara lenta: "Si hacemos un close up y nos centramos en el punto de contacto, se ve una brutalidad, pero tenemos que entender que el jugador quiere rechazar y se topa con la pierna del rival que quiere bloquear", concluyó.