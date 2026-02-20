Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Metro de Santiago anunció extensión tras encuentro de la U ante Deportes Limache

Publicado:
Redacción Cooperativa

El duelo entre azules y tomateros será este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Metro de Santiago anunció extensión tras encuentro de la U ante Deportes Limache
En portada

Metro de Santiago informó la extensión en el horario de servicio de trenes debido al duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache programado para este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

La extención se realizará hasta las 23:30 horas en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6.

Azules y Tomateros llegarán al duelo con realidades diferentes. Por el lado de los Universitarios aún no pueden ganar en el inicio del torneo con dos empates y una derrota, mientras que los limachinos se ubican en el liderato de la tabla con siete puntos. 

