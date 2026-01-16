Mira la agenda azul: La U tiene su ruta inicial en la Liga de Primera 2026

La ANFP oficializó la programación de las siete primeras fechas del torneo, y Universidad de Chile abrirá esta edición de la Liga de Primera frente a Audax Italiano.

En tanto, en la quinta fecha, el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, visitará el Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo

Revisa la programación de Universidad de Chile a continuación:

Fecha 1: 30 de enero

Universidad de Chile vs Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Nacional.

Fecha 2: 8 de febrero

Huachipato vs Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio Huachipato-Cap Acero.

Fecha 3: 13 de febrero

Palestino vs Universidad de Chile, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Fecha 4: 22 de febrero

Universidad de Chile vs Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Nacional.

Fecha 5: 1 de marzo

Colo Colo vs Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Fecha 6: 9 de marzo

Universidad de Chile vs Universidad de Concepción, 20:00 Horas. Estadio Nacional.

Fecha 7: 14 de marzo