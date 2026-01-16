Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Mira la agenda azul: La U tiene su ruta inicial en la Liga de Primera 2026
El equipo azul debutará ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.
La ANFP oficializó la programación de las siete primeras fechas del torneo, y Universidad de Chile abrirá esta edición de la Liga de Primera frente a Audax Italiano.
En tanto, en la quinta fecha, el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, visitará el Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo
Fecha 1: 30 de enero
Fecha 2: 8 de febrero
Fecha 3: 13 de febrero
Fecha 4: 22 de febrero
Fecha 5: 1 de marzo
Fecha 6: 9 de marzo
Fecha 7: 14 de marzo