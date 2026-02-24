Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Nostalgia por el Zoom Deportivo: TVN estrenará nuevo programa deportivo

Publicado:
Redacción Cooperativa

El espacio se emitirá los lunes, miércoles y viernes.

TVN informó que estrenará un nuevo programa deportivo llamado "¡Hay Zoom!", el cual será transmitido en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 13:00 horas (16:00 GMT).

El espacio multiplataforma contará con el exarquero Nicolás Peric como comentarista y también a generardores de contenido digital del país.

Los días lunes, el programa estará dedicado para los goles de cada fecha; los miércoles, estarán protagonizados por el periodista Pedro Carcuro y entrevistas íntimas con figuras del pasado y presente del fútbol chileno; y los viernes serán a modo de previa para las jornadas de la liga.

El nombre del programa también es simbólico, ya que recuerda al icónico espacio "Zoom Deportivo", que fue emitido por 26 años (1985- 2011), y que tuvo al propio Carcuro y al fallecido exfutbolista Sergio Livingstone como protagonistas.

"¡Hay Zoom!" tendrá en su espacio, además de Carcuro, a los periodistas Fernando Tapia y Gonzalo Fouillioux, y será emitido a través de YouTube TVN, TVN.cl y las redes sociales del canal.

