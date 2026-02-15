Ñublense batió a Audax Italiano y logró su primer triunfo en la Liga de Primera

Ñublense venció por 1-0 a Audax Italiano en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y logró su primer triunfo en el torneo nacional tras empatar sus dos partidos anteriores.

Luego de una primera media hora pareja por parte de ambos equipos, hasta que el conjunto de Chillán activó su fase ofensiva a través de Ignacio Tapia, a los 32', con un tiro de media distancia que Tomás Ahumada evitó con una gran volada.

Los dirigidos de Juan José Ribera siguieron insistiendo hasta que a los 44' llegó la apertura del marcador. Tras un error en la salida de Federico Mateos, una combinación entre Gabriel Graciano con Ignacio Jeraldino a la entrada del área que encontró a Ignacio Tapia, quien con un derechazo al ángulo venció a Ahumada y le dio la tranquilidad a los locales que se fueron en ventaja al descanso.

En el complemento, tras la expulsión de Marco Collao, a los 66', por doble amarilla, Ñublense controló el ritmo de juego y la posesión del balón. Sin embargo, a los 81', Pablo Calderón también recibió la roja, lo que permitió que los últimos minutos fueran de ida y vuelta en ambas áreas, con un leve predominio de Audax, que no le permitió llegar a la igualdad.

Ñublense con este triunfo escaló a la octava posición, con 5 puntos, dejando a su rival con uno menos en la novena casilla.

El siguiente partido del cuadro chillanejo será de visita ante Unión La Calera el viernes 20 de febrero a las 18:00 horas, mientras que Audax Italiano recibirá Everton el domingo 22 de febrero a las 18:00 horas.