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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Ñublense cortó su sequía de triunfos tras vencer de visita a Cobresal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro chillanejo acumulaba de cuatro jornadas sin ganar en la Liga de Primera.

Ñublense cortó su sequía de triunfos tras vencer de visita a Cobresal
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Tras cuatro jornadas de resultados esquivos en la Liga de Primera, Ñublense se reencontró con los festejos al derrotar como visita por 0-1 a Cobresal en el inicio de la fecha 14, acercándose a los primeros lugares del torneo.

En un duelo de necesitados en el Estadio El Cobre de El Salvador, el VAR cobró protagonismo al detectar una mano de Christian Moreno en el área local. El juez Claudio Díaz sancionó la pena máxima e Ignacio Jeraldino (14') lo cambió por gol.

En el complemento, los pupilos de Juan José Ribera desperdiciaron varias opciones para estirar la ventaja. Ante esto, "mineros" estuvieron cerca de la paridad a través de Steffan Pino (77'), pero el tanto del espigado ariete fue anulado por posición de adelanto.

Con esta victoria, los "Diablos Rojos" se instalaron en la cuarta plaza con 21 puntos. Por el contrario, el conjunto de Gustavo Huerta quedó estancado en el antepenúltimo lugar con 13 unidades, a la espera de lo que hagan Deportes Concepción y Unión La Calera.

Ahora, ambos clubes cerrarán su participación en el Grupo B de la Copa de la Liga el próximo 6 de junio. Mientras los chillanejos, líderes con 11 puntos, recibirán a la Universidad de Concepción, el cuadro del norte visitará a Universidad Católica en el Claro Arena.

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